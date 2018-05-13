13.05 16:42 MIGnews.com
Провал бойкота ЕС открытия посольства США в Иерусалиме
Дипломатический корреспондент портала Макор Ришон Ариэль Каханна сообщает провале европейского бойкота церемонии американского посольства в Иерусалим.
По данным Каханна, в церемонии примут участие послы 33 государств, в том числе, минимум четырех - членов ЕС.
На церемонию придут послы Албании, Анголы, Австрии, Камеруна, дДемократической Республики Конго, Конго, Берега Слоновой Кости, Чехии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Эфиопии, Грузии, Гватемалы, Гондураса, Венгрии, Кении, Македонии, Мьянмы, Нигерии, Панамы, Перу, Филиппин, Румынии, Руанды, Сербии, Южного Судана, Таиланда, Украины, Вьетнама, Парагвая, Замбии и Танзании.
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