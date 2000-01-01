13.05 17:25 MIGnews.com

Кахлону запретили использовать "нетто"

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Министерство финансов обязалось отказаться от использования термина «нетто» в своих рекламных кампаниях. То же самое касается и рекламных кампаний министра финансов Моше Кахлона и партии «Кулану», главой которой он является. В своем ответе на иск, поданный адвокатами Шахар Бен Меир и Одед Кремер, государство постановило, что термин не будет использоваться ни в названии программ, с которыми может выйти министерство финансов, ни в рекламных кампаниях. Адвокатами был подан иск против участия госслужащих, включая министров, в рекламных кампаниях своих министерств.Под руководством Моше Кахлона, министерство финансов вышло с несколькими программами, в названии которых фигурирует слово «нетто»: Нетто промышленность, Нетто снижение цен, Нетто семья. Параллельно с этим партия «Кулану» вышла с рекламными кампаниями под лозунгом «Нетто Кахлон».В рамках ответа Высшему суду справедливости, департамент БАГАЦа в государственной прокуратуре заявил, что в нынешних обстоятельствах иск должен быть отклонен, поскольку он больше не актуален. Ответ прокуратуры основывался на решении председателя Центральной избирательной комиссии, судьи Верховного суда Ханана Мельцера, запретить все рекламные ролики, финансируемые из госсредств, в которых дикторами выступают министры. Также в прокуратуре сослались на указание заместителя юридического советника правительства Дины Зильбер, согласно которому министры имеют право выступать дикторами в рекламных роликах министерств без получения предварительного разрешения только в том случае, когда речь идет о приглашении широкой общественности на определенное мероприятие.Решение министерства финансов отказаться от использования термина «нетто» в рекламных кампаниях было принято по следам письма, направленного Диной Зильбер юридическому советнику министерства финансов Аси Месингу, который, в свою очередь, обратился к руководству Минфина и подчеркнул, что необходимо избегать ситуации, при которой может возникнуть впечатление того, что партия «Кулану» выступает от имени министерства финансов. В ответ в министерстве финансов заявили, что, несмотря на то, что не ясно, насколько термин «нетто» заставляет общественность путать между рекламными кампаниями министерства и кампаниями партии «Кулану», принято решение более не использовать его.