13.05 15:40 MIGnews.com

Нетаниягу поздравил израильтян с праздником

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В воскресенье утром, 13 мая, правительство собралось на торжественное заседание, посвящённое Дню Иерусалима, в Музее библейских стран. Заседание открывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.В ходе своей речи глава правительства заявил:"Бокер Той! Очень доброе утро!В эти дни Иерусалим получает множество подарков, а вчера вечером с блестящей, взрывной победой Неты мы получили ещё один подарок - в следующем году Евровидение прибудет в Иерусалим, и мы будем горды принимать его. Думаю, что мы сделаем всё необходимое, чтобы предоставить возможность проведения в нашем городе, в нашей стране ещё одного крупного мероприятия, пользующегося большой международной популярностью.На этой неделе мы будем праздновать поистине историческое событие - решение крупнейшей в мире державы, нашего друга Соединенных Штатов о переводе сюда посольства. Президент Трамп обещал признать Иерусалим столицей Израиля и сделал это. Обещал перевести американское посольство и делает это. Завтра мы все будем праздновать это событие. Это настоящий праздник. За этим последуют ещё два посольства - Гватемалы и Парагвая, а вслед за ними и другие.Мы отмечаем День Иерусалима в Музее библейских стран и это не случайно. Иерусалим упоминается примерно 650 раз в ТАНАХе. Причина проста: 3000 лет он является столицей нашего народа и только нашего народа. Мы мечтали вернуться и отстроить единый Иерусалим - это именно то, что мы делаем сегодня.Мы принимаем ряд решений о строительстве и развитии Иерусалима во всех направлениях - на севере и юге, западе и востоке, для того, чтобы изучить прошлое и построить будущее города. Я знаю, что есть трудности на этом пути, есть трудности уже 70 лет. Мы преодолевали их с 1948 года, преодолеем и в будущем.Иерусалим небесный и земной. Мы привержены этому городу. Он часть нашей души, нашего бытия, наших физических и духовных стараний.Уверен, что все министры, как и я, взволнованы великими событиями, происходящими в эти дни. Мы претворяем в жизнь слова пророка: "Иудея будет жить вечно, и Иерусалим – из поколения в поколение".С праздником, Иерусалим".