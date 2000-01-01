Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Северная Корея назначила дату уничтожения ядерного полигона | Фото:13.05 15:11   MIGnews.com

Северная Корея назначила дату уничтожения ядерного полигона

Министерство иностранных дел Северной Кореи сообщило, что церемония закрытия ядерного полигона назначена на день между 23 и 25 мая.

Об этом в воскресенье, 13 мая говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦТАК, передает Reuters.

По данным агентства, в ходе демонтажа полигона Пангири будут уничтожены все его подземные туннели и разобраны все наблюдательные пункты, исследовательские лаборатории и посты безопасности.

"Институт ядерного оружия и другие причастные институции примут технические меры для демонтажа северного ядерного полигона с целью обеспечения прозрачности прекращения ядерных испытаний", - говорится в заявлении.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой проконтролировать закрытие ядерного полигона в КНДР.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:28
Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода  
14:14
День Иерусалима начался с беспорядков на Храмовой горе
13:34
4 посла ЕС поздравят Израиль с открытием посольства США
13:11
Боевики, атаковашие иранский парламент приговорены к смерти
13:04
Maersk Line и MSC меняют курс
13:02
В честь Нетты: "танец цыплят" Биньямина Нетаниягу
12:48
В Израиле появится юниорская сборная по точным наукам
12:21
Названы даты проведения Eurovision в Израиле
12:15
Мотоциклетное подразделение ХАМАСа готовит прорыв границы
12:08
Макрон выразил беспокойство по поводу выхода США из сделки
11:44
Иванка Трамп: С удовольствием возвращаюсь в Иерусалим
11:18
Эрдоган: Израиль сеет ужас на Ближнем Востоке
11:10
Двадцать солдат отравились в Иерусалиме
10:54
Израильтянка покорила Евровидение-2018
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus