Северная Корея назначила дату уничтожения ядерного полигона
Министерство иностранных дел Северной Кореи сообщило, что церемония закрытия ядерного полигона назначена на день между 23 и 25 мая.
Об этом в воскресенье, 13 мая говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦТАК, передает Reuters.
По данным агентства, в ходе демонтажа полигона Пангири будут уничтожены все его подземные туннели и разобраны все наблюдательные пункты, исследовательские лаборатории и посты безопасности.
"Институт ядерного оружия и другие причастные институции примут технические меры для демонтажа северного ядерного полигона с целью обеспечения прозрачности прекращения ядерных испытаний", - говорится в заявлении.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой проконтролировать закрытие ядерного полигона в КНДР.