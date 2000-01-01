4 посла ЕС поздравят Израиль с открытием посольства США
Несмотря на критику международного сообщества, послы четырех стран ЕС намерены присутствовать на приеме в этим вечером в Министерстве иностранных дел в честь официальной инаугурации посольства США в Иерусалиме.
По информации ведомства, среди 86 приглашенных послов в Израиле почти 40 уже подтвердили свое присутствие. В их числе 4 представителя Европы: Австрии, Чехии, Румынии и Венгрии, - передает МИД Израиля.
Отметим, что большинство европейских стран осудило решение президента США Дональда Трампа как не согласующийся с международным консенсусом, предпочитая ждать признания города до тех пор, пока окончательно не будет утвержден статус Иерусалима с принятием мирного плана.
Напомним, ранее ЕС разработал резолюцию, которая бы осуждала решение американского лидера признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США, однако эта мера была заблокирована Прагой, Бухарестом и Будапештом.