Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









4 посла ЕС поздравят Израиль с открытием посольства США | Фото:13.05 13:34   MIGnews.com

4 посла ЕС поздравят Израиль с открытием посольства США

Несмотря на критику международного сообщества, послы четырех стран ЕС намерены присутствовать на приеме в этим вечером в Министерстве иностранных дел в честь официальной инаугурации посольства США в Иерусалиме.

Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля.

По информации ведомства, среди 86 приглашенных послов в Израиле почти 40 уже подтвердили свое присутствие. В их числе 4 представителя Европы: Австрии, Чехии, Румынии и Венгрии, - передает МИД Израиля.

Отметим, что большинство европейских стран осудило решение президента США Дональда Трампа как не согласующийся с международным консенсусом, предпочитая ждать признания города до тех пор, пока окончательно не будет утвержден статус Иерусалима с принятием мирного плана.

Напомним, ранее ЕС разработал резолюцию, которая бы осуждала решение американского лидера признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США, однако эта мера была заблокирована Прагой, Бухарестом и Будапештом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:11
Боевики, атаковашие иранский парламент приговорены к смерти
13:04
Maersk Line и MSC меняют курс
13:02
В честь Нетты: "танец цыплят" Биньямина Нетаниягу
12:48
В Израиле появится юниорская сборная по точным наукам
12:21
Названы даты проведения Eurovision в Израиле
12:15
Мотоциклетное подразделение ХАМАСа готовит прорыв границы
12:08
Макрон выразил беспокойство по поводу выхода США из сделки
11:44
Иванка Трамп: С удовольствием возвращаюсь в Иерусалим
11:18
Эрдоган: Израиль сеет ужас на Ближнем Востоке
11:10
Двадцать солдат отравились в Иерусалиме
10:54
Израильтянка покорила Евровидение-2018
10:27
Террорист, атаковавший в Париже - уроженец Чечни
10:24
В Иерусалиме проходит митинг против переноса посольства США
10:16
Лапид: только я бросил вызов Нетаниягу по иранской сделке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus