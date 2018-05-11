Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Иванка Трамп: С удовольствием возвращаюсь в Иерусалим | Фото:13.05 11:44   MIGnews.com

Иванка Трамп: С удовольствием возвращаюсь в Иерусалим

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка сказала, что она вернется в Иерусалим на следующей неделе "с большой радостью" для участия в официальном инаугурации нового посольства США в столице Израиля.

Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает The Times of Israel.

"Мне выпала огромная честь представлять президента Трампа, американскую администрацию и наш народ на открытии нового посольства в Иерусалиме. Мы отметим 70-летиие Израиля и его светлое будущее", - написала Иванка Трамп на своей странице в Instagram.

По ее словам, приглашенные официальные лица США "с нетерпением ожидают празднования 70-летия Израиля и светлого будущого".

"Мы будем молиться о безграничном потенциале будущего американо-израильского альянса, и мы будем молиться о мире", - добавила дочь американского лидера.

Отметим, что Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер являются частью 250-ти американцев, приглашенных на официальную церемонию, приуроченную к открытию посольства США в районе Арноны Иерусалима 14 мая.

Напомним, что Иванка Трамп сопровождала своего отца во время своего визита в Израиль в июне прошлого года. После молитвы на Западной стене Иванка Трамп, которая сама является еврейкой, описала этот опыт как "особой - для каждого из этих моментов трудно найти слова, чтобы адекватно описать их".

Всего в церемонии примут участие 800 человек. МИД Израиля разослал приглашения послам 86 стран, из них приняли его только 40, среди которых всего 4 дипломата из стран Европейского союза – Чехии, Венгрии, Румынии и Австрии. Возможно, приедет и посол Болгарии. Остальные европейские послы бойкотируют мероприятие.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:15
Мотоциклетное подразделение ХАМАСа готовит прорыв границы
12:08
Макрон выразил беспокойство по поводу выхода США из сделки
11:18
Эрдоган: Израиль сеет ужас на Ближнем Востоке
11:10
Двадцать солдат отравились в Иерусалиме
10:54
Израильтянка покорила Евровидение-2018
10:27
Террорист, атаковавший в Париже - уроженец Чечни
10:24
В Иерусалиме проходит митинг против переноса посольства США
10:16
Лапид: только я бросил вызов Нетаниягу по иранской сделке
09:47
Террорист напал на прохожих в центре Парижа
09:36
Кац: Уничтожение тоннеля выявляет настоящее лицо ХАМАСа
09:30
Ха-Поэль Беер Шева - чемпион Израиля по футболу
09:24
Израиль всю ночь праздновал победу на "Евровидении"
09:16
CNN: "военный бюджет Ирана увеличился всего на 30%"
08:49
Мири Регев: Нетта обыграла всех
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus