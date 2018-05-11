Иванка Трамп: С удовольствием возвращаюсь в Иерусалим
Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка сказала, что она вернется в Иерусалим на следующей неделе "с большой радостью" для участия в официальном инаугурации нового посольства США в столице Израиля.
"Мне выпала огромная честь представлять президента Трампа, американскую администрацию и наш народ на открытии нового посольства в Иерусалиме. Мы отметим 70-летиие Израиля и его светлое будущее", - написала Иванка Трамп на своей странице в Instagram.
По ее словам, приглашенные официальные лица США "с нетерпением ожидают празднования 70-летия Израиля и светлого будущого".
"Мы будем молиться о безграничном потенциале будущего американо-израильского альянса, и мы будем молиться о мире", - добавила дочь американского лидера.
Отметим, что Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер являются частью 250-ти американцев, приглашенных на официальную церемонию, приуроченную к открытию посольства США в районе Арноны Иерусалима 14 мая.
Напомним, что Иванка Трамп сопровождала своего отца во время своего визита в Израиль в июне прошлого года. После молитвы на Западной стене Иванка Трамп, которая сама является еврейкой, описала этот опыт как "особой - для каждого из этих моментов трудно найти слова, чтобы адекватно описать их".
Всего в церемонии примут участие 800 человек. МИД Израиля разослал приглашения послам 86 стран, из них приняли его только 40, среди которых всего 4 дипломата из стран Европейского союза – Чехии, Венгрии, Румынии и Австрии. Возможно, приедет и посол Болгарии. Остальные европейские послы бойкотируют мероприятие.