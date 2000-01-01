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Эрдоган: Израиль сеет ужас на Ближнем Востоке 13.05 11:18   MIGnews.com

Эрдоган: Израиль сеет ужас на Ближнем Востоке

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в эфире шоу Hard Talk BBC обрушился с критикой на Израиль - после последних событий в Сирии и вокруг Газы.

Эрдоган заявил, что “Израиль продолжает сеять ужас на Ближнем Востоке”, и предупредил: “Я не могу смириться с таким террористическим поведением”.

Эрдоган также сообщил, что Иран “не атаковал Израиль”. Он сказал: “Я говорил об этом с президентом Хасаном Рухани и ему ничего неизвестно об этом инциденте. Я очень озабочен тем что происходит в Сирии, и настроением в Британии, США и Германии, и это может привести к эскалации”.
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