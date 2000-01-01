13.05 11:18 MIGnews.com

Эрдоган: Израиль сеет ужас на Ближнем Востоке

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в эфире шоу Hard Talk BBC обрушился с критикой на Израиль - после последних событий в Сирии и вокруг Газы.Эрдоган заявил, что “Израиль продолжает сеять ужас на Ближнем Востоке”, и предупредил: “Я не могу смириться с таким террористическим поведением”.Эрдоган также сообщил, что Иран “не атаковал Израиль”. Он сказал: “Я говорил об этом с президентом Хасаном Рухани и ему ничего неизвестно об этом инциденте. Я очень озабочен тем что происходит в Сирии, и настроением в Британии, США и Германии, и это может привести к эскалации”.