Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









13.05 10:16   MIGnews.com

Лапид: только я бросил вызов Нетаниягу по иранской сделке

Лидер партии Еш Атид Яир Лапид прокомментировал успехи Биньямина Нетаниягу в торпедировании иранской ядерной сделки.

Лапид написал в фейсбук: “С одной стороны, несмотря на то. что мы - оппозиционная партия, мы мы полностью поддерживаем правительство, и, в особенности , ЦАХАЛ в борьбе с иранцами и на северном фронте. Израиль провел красную черту - и не должен отступать, даже ценой военной конфронтации.

С другой стороны, я был единственным, кто бросил вызов Нетаниягу в вопросе о том, как следует бороться с иранской ядерной сделкой.

Дикая истерия, охватившая людей (и это видно в социальных сетях)только еще раз доказывает, как важна для Израиля идеологическая, профессиональная и политическая альтернатива. Нетаниягу тоже ошибался. но вместо того, чтобы устроить дискуссию об этом, он прячется за стеной государственного секрета. . Ничего не вредит государственной безопасности больше, чем открытая дискуссия о тех альтернативах, которыми мы располагаем”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:27
Террорист, атаковавший в Париже - уроженец Чечни
10:24
В Иерусалиме проходит митинг против переноса посольства США
09:47
Террорист напал на прохожих в центре Парижа
09:36
Кац: Уничтожение тоннеля выявляет настоящее лицо ХАМАСа
09:30
Ха-Поэль Беер Шева - чемпион Израиля по футболу
09:24
Израиль всю ночь праздновал победу на "Евровидении"
09:16
CNN: "военный бюджет Ирана увеличился всего на 30%"
08:49
Мири Регев: Нетта обыграла всех
08:41
В трех церквях Индонезии прогремели взрывы, есть жертвы
08:08
Тысячи палестинцев готовятся к прорыву в Израиль
07:15
Тель-Авив: Десятки тысяч праздновали победу в Eurovision  
07:11
Либерман: ХАМАС блефует о перемирии
05:20
Кирстен Данст стала впервые мамой
04:11
Facebook создает свою криптовалюту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus