13.05 10:16 MIGnews.com

Лапид: только я бросил вызов Нетаниягу по иранской сделке

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Лидер партии Еш Атид Яир Лапид прокомментировал успехи Биньямина Нетаниягу в торпедировании иранской ядерной сделки.Лапид написал в фейсбук: “С одной стороны, несмотря на то. что мы - оппозиционная партия, мы мы полностью поддерживаем правительство, и, в особенности , ЦАХАЛ в борьбе с иранцами и на северном фронте. Израиль провел красную черту - и не должен отступать, даже ценой военной конфронтации.С другой стороны, я был единственным, кто бросил вызов Нетаниягу в вопросе о том, как следует бороться с иранской ядерной сделкой.Дикая истерия, охватившая людей (и это видно в социальных сетях)только еще раз доказывает, как важна для Израиля идеологическая, профессиональная и политическая альтернатива. Нетаниягу тоже ошибался. но вместо того, чтобы устроить дискуссию об этом, он прячется за стеной государственного секрета. . Ничего не вредит государственной безопасности больше, чем открытая дискуссия о тех альтернативах, которыми мы располагаем”.