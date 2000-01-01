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СМИ: КНДР готова вести диалог с США | Фото: Thinkstock13.05 09:30   MIGnews.com

СМИ: КНДР готова вести диалог с США

СМИ: КНДР готова вести диалог с Соединенными Штатами

Северная Корея при “благоприятных условиях” готова вести диалог с администрацией США, сообщает агентство “Ренхап” со ссылкой на высокопоставленного дипломата КНДР Чхо Сона Хуэя.

Сообщается, что дипломат, “являющийся ветераном команды северокорейских участников переговоров по ядерным вопросам”, пообщался с журналистами, когда возвращался из Норвегии в Северную Корею.
Напомним, ранее источники агентства Kyodo сообщили, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном при условии, что Пхеньян откажется от ядерной программы.
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