13.05 09:30 MIGnews.com

СМИ: КНДР готова вести диалог с США

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СМИ: КНДР готова вести диалог с Соединенными ШтатамиСеверная Корея при “благоприятных условиях” готова вести диалог с администрацией США, сообщает агентство “Ренхап” со ссылкой на высокопоставленного дипломата КНДР Чхо Сона Хуэя.Сообщается, что дипломат, “являющийся ветераном команды северокорейских участников переговоров по ядерным вопросам”, пообщался с журналистами, когда возвращался из Норвегии в Северную Корею.Напомним, ранее источники агентства Kyodo сообщили, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном при условии, что Пхеньян откажется от ядерной программы.