13.05 08:02 MIGnews.com

Норвегия: профсоюз одобрил бойкот Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Самый большой профсоюз Норвегии проголосовал за бойкот Израиля, как сообщает AFP. Данное решение сразу же было осуждено израильскими дипломатам, которые назвали его “аморальным”.197 членов Норвежской конфедерации профсоюзов проголосовали за экономический, культурный и академический бойкот против Израиля в свете затянувшегося мирного процесса между Израилем и ПА.Против проголосовало 117.Также профсоюз призвал признать палестинское государство в границах 1967. Однако такой шаг подвергся критике со стороны правительства Норвегии.Министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде написал в микроблоге в Twitter:“Норвежское правительство решительно выступает против решения членов Норвежской конфедерации профсоюзов : #boycott of #Israel. Нам нужно больше сотрудничества и диалога, а не бойкота”.В свою очередь, посольство Израиля в Осло заявило, что “самым решительным образом осуждает” бойкот.“Эта безнравственная резолюция отражает глубоко укоренившиеся взгляды на предубеждения, дискриминацию и двойные стандарты по отношению к Еврейскому государству”, - цитирует AFP слова посла Рафаэля Шутца.