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`Ликудницу` Анат Берко травит ее же бывший помощник 13.05 19:59   MIGnews.com

"Ликудницу" Анат Берко травит ее же бывший помощник

Депутат Кнессета от "Ликуда" Анат Берко пожаловалась в службу безопасности парламента на своего бывшего пресс-секретаря, которого обвинила в преследовании своей семьи.

Как сообщает 10-й канал, Берко уволила Даниэля Цирлина в начале этого года, после того, как на него поступила жалоба с сексуальными домогательствами к посетительнице. Но вскоре после этого он начал издеваться над самой своей бывшей работодательницей.

Берко утверждает, что на свадьбе ее однопартийца Орена Хазана, который нанял Цирлина после нее, он грубо унизил ее и ее мужа. Кроме того, ее дочь он называл "карликом с мужским лицом", а ее сыну писал: "Твоя мама платит и будет платить за все твои неприятности и за все, что я для нее сделал".

"После его увольнения его поведение заметно ухудшилось, и кажется, что в последнее время Даниэль переходит все допустимые границы. Как правило, он испытывает вспышки гнева и агрессию", - писал Берко.

Сама Берко также неоднократно оказывалась фигуранткой различных скандалов из-за своих уничижительных "твитов" в адрес палестинцев и других депутатов. Сейчас она утверждает, что все эти сообщения были написаны ее бывшим помощником.

Сам Цирлин в интервью "десятке" назвал жалобу Берко "прискорбной и жалкой" и заявил, что она воспользовалась его напряженной работой, чтобы прославиться и теперь снова использует его, чтобы попасть на заголовки газет.

"Единственный, кто стал пострадал от преследования – это я", - уверен мужчина.

Служба безопасности Кнессета сказал Цирлину держаться подальше от Берко, но никакие другие меры было решено не предпринимать.
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