После Brexit Северная Ирландия может выйти из Великобритании
Выход Соединенного Королевства из Евросоюза может обернуться отделением Северной Ирландии от Великобритании и объединением ее с Республикой Ирландией, считает бывший британский премьер-министр Тони Блэр.
"Brexit означает, что гораздо больше людей будут выступать за объединенную Ирландию", - заявил он в интервью газете The Times.
Впрочем сам Блэр выражает надежду на то, что "Северная Ирландия останется частью Соединенного Королевства".
Стоит отметить, что ранее премьер-министр Ирландии Энда Кенни уже допускал воссоединение Ирландии после Brexit, что возможно по условиям Белфастского соглашения о референдуме по вопросу о статусе Северной Ирландии.
Сам Дублин уже согласовал с европейскими лидерами вопрос автоматического принятия Северной Ирландии в Евросоюз в случае воссоединения Ирландии.