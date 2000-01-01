13.05 19:30 MIGnews.com

После Brexit Северная Ирландия может выйти из Великобритании

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Выход Соединенного Королевства из Евросоюза может обернуться отделением Северной Ирландии от Великобритании и объединением ее с Республикой Ирландией, считает бывший британский премьер-министр Тони Блэр."Brexit означает, что гораздо больше людей будут выступать за объединенную Ирландию", - заявил он в интервью газете The Times.Впрочем сам Блэр выражает надежду на то, что "Северная Ирландия останется частью Соединенного Королевства".Стоит отметить, что ранее премьер-министр Ирландии Энда Кенни уже допускал воссоединение Ирландии после Brexit, что возможно по условиям Белфастского соглашения о референдуме по вопросу о статусе Северной Ирландии.Сам Дублин уже согласовал с европейскими лидерами вопрос автоматического принятия Северной Ирландии в Евросоюз в случае воссоединения Ирландии.