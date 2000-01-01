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13.05 19:30   MIGnews.com

После Brexit Северная Ирландия может выйти из Великобритании

Выход Соединенного Королевства из Евросоюза может обернуться отделением Северной Ирландии от Великобритании и объединением ее с Республикой Ирландией, считает бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

"Brexit означает, что гораздо больше людей будут выступать за объединенную Ирландию", - заявил он в интервью газете The Times.

Впрочем сам Блэр выражает надежду на то, что "Северная Ирландия останется частью Соединенного Королевства".

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Ирландии Энда Кенни уже допускал воссоединение Ирландии после Brexit, что возможно по условиям Белфастского соглашения о референдуме по вопросу о статусе Северной Ирландии.

Сам Дублин уже согласовал с европейскими лидерами вопрос автоматического принятия Северной Ирландии в Евросоюз в случае воссоединения Ирландии.
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