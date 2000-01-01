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Герцог назвал свое условие для поддержки Биби 13.05 18:57   MIGnews.com

Герцог назвал свое условие для поддержки Биби

Оппозиция в Кнессете поддержит коалицию, если премьер-министр Нетаниягу сможет добиться прогресса в решении палестинского вопроса. Об этом заявил лидер парламентского меньшинства, председатель партии "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог в субботу, 13 мая.

Он утверждает, что специальный посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт недвусмысленно намекнул ему лично о стремлении Белого дома достичь мирного соглашения между Израилем и палестинцами.

"Посол Трампа на Ближнем Востоке недвусмысленно сказал мне, что президент США преисполнен решимости достичь соглашения между нами и палестинцами", - сказал Герцог, выступая на мероприятии в Ришон ле-Ционе.

Лидер "Аводы" назвал предстоящий визит Трампа в Израиль политическим "тайбрейком", после которого Нетаниягу придется решить, будет ли он сотрудничать с администрацией Трампа ради достижения мирного соглашения.

"Нетаниягу должен решить, работает ли он на народ Израиля или на Битана и Регева", - сказал главный израильский оппозиционер.
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