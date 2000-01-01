Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Дочь жены Макрона против сплетен о ее матери 13.05 17:05   MIGnews.com

Дочь жены Макрона против сплетен о ее матери

Дочь будущей первой леди Франции Брижит Макрон от первого брака ответила всем любителям посплетничать насчет разницы в возрасте между ее матерью и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я нахожу отвратительными нападки, которые были бы невозможны, если бы речь шла о мужчине-политике или о мужчине-партнере политика-женщины. Это же просто зависть", — цитирует издание The Daily Mail Тифэн Озьер.

Напомним, что немалая разница в возрасте между избранным президентом Франции и его супругой - 24 года - стала поводом для множества шуток как в Сети, так и в СМИ. Однако некоторые общественные личности, как, например, Мадонна, выразили восхищение этой парой, призвав поддерживать их.

Официально они зарегистрировали свои отношения в 2007 году, через год после развода Брижит с ее предыдущим супругом, отцом Тифэн Озьер. Совместных детей у них нет, по поводу чего сатирический еженедельник Charlie Hebdo даже выпустил карикатуру.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:57
Шаббат мешает оценить ущерб от всемирной хакерской атаки
16:24
Теракт в Иерусалиме совершил иорданец. Видео
15:58
Крупнейшая партия Норвегии - против бойкота Израиля
15:21
В Британии опасаются влияния РФ на парламентские выборы
15:04
Сноуден связал массовые хакерские атаки с АНБ
14:53
Атака с ножом в Иерусалиме
14:26
В Турции разбился автобусом с туристами
14:23
СМИ: Вирус-вымогатель остановил один человек
14:01
Вирус атаковал Минздрав, МЧС, МВД, РЖД, Сбербанк и Мегафон
13:59
Супер-автогол: швейцарский футболист удивил всех
13:37
Страны G7 будут вести совместную борьбу с кибератаками
12:58
К лику святых свидетелей причислят “чудо в Фатиме”
11:50
Фридман: Израиль не должен вступать в конфронтации с Трампом
10:26
Стрельба в Исфии. Есть раненые
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus