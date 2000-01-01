Дочь жены Макрона против сплетен о ее матери

Дочь будущей первой леди Франции Брижит Макрон от первого брака ответила всем любителям посплетничать насчет разницы в возрасте между ее матерью и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Я нахожу отвратительными нападки, которые были бы невозможны, если бы речь шла о мужчине-политике или о мужчине-партнере политика-женщины. Это же просто зависть", — цитирует издание The Daily Mail Тифэн Озьер.
Напомним, что немалая разница в возрасте между избранным президентом Франции и его супругой - 24 года - стала поводом для множества шуток как в Сети, так и в СМИ. Однако некоторые общественные личности, как, например, Мадонна, выразили восхищение этой парой, призвав поддерживать их.
Официально они зарегистрировали свои отношения в 2007 году, через год после развода Брижит с ее предыдущим супругом, отцом Тифэн Озьер. Совместных детей у них нет, по поводу чего сатирический еженедельник Charlie Hebdo даже выпустил карикатуру.