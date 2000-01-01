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Крупнейшая партия Норвегии - против бойкота Израиля | Фото: Daniel Lobo/Flickr13.05 15:58   MIGnews.com

Крупнейшая партия Норвегии - против бойкота Израиля

Главная оппозиционная партия Норвегии выступила против бойкота Израиля, за который проголосовала местная конфедерация профсоюзов.

Лидер Норвежской трудовой партии, традиционного союзника профсоюза, Йонас Гар Стере заявил, что решение конфедерация профсоюзов не способствует прогрессу в политическом урегулировании конфликта между израильтянами и палестинцами.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, конфедерация, членами которой являются более 900 тыс. норвежцев, одобрила полный бойкот Израиля с целью достижения соблюдения прав палестинцев

Профсоюз десятилетиями поддерживал Трудовую партию, которая является крупнейшей в Норвегии – по итогам выборов в 2013 году она заняла 55 мест из 169 в норвежском парламенте, стортинге. Но несмотря на это Гар Стере не смог сформировать правительство и премьером стала лидер Консервативной партии Эрна Сульберг.
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