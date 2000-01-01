Крупнейшая партия Норвегии - против бойкота Израиля

Лидер Норвежской трудовой партии, традиционного союзника профсоюза, Йонас Гар Стере заявил, что решение конфедерация профсоюзов не способствует прогрессу в политическом урегулировании конфликта между израильтянами и палестинцами.
Напомним, что в пятницу, 12 мая, конфедерация, членами которой являются более 900 тыс. норвежцев, одобрила полный бойкот Израиля с целью достижения соблюдения прав палестинцев
Профсоюз десятилетиями поддерживал Трудовую партию, которая является крупнейшей в Норвегии – по итогам выборов в 2013 году она заняла 55 мест из 169 в норвежском парламенте, стортинге. Но несмотря на это Гар Стере не смог сформировать правительство и премьером стала лидер Консервативной партии Эрна Сульберг.