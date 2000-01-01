13.05 13:37 MIGnews.com

Страны G7 будут вести совместную борьбу с кибератаками

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Министры финансов из стран Большой семерки (G7) договорятся о методах совместной борьбы с международными кибератаками.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект программы встречи G7, которая состоится в Италии в субботу, 13 мая.”Мы признаем, что кибервторжения представляют растущую угрозу для экономики, поэтому необходимо выработать соответствующую всеобщую ответную экономическую политику”,— говорится в документе.Программа предусматривает совместные меры по быстрому обнаружению любых уязвимостей в финансовой системе и обеспечению кибербезопасности всех финансовых институтов.