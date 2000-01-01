13.05 15:21 MIGnews.com

В Британии опасаются влияния РФ на парламентские выборы

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия может попытаться оказать влияние на результаты досрочных парламентских выборов 8 июня, как она, по его мнению, сделала это в США и во Франции. "Я думаю, что это реальная возможность", — сказал Джонсон в интервью, опубликованном в субботу в газете Daily Telegraph."Нам представляется совершенно очевидным, что именно он (президент РФ Владимир Путин) сделал это в США, абсолютно очевидно, что он сделал это во Франции", — заявил глава британского МИД, вспомнив о слухах якобы российского вмешательства в президентские выборы в США и Франции.Джонсон допускает, что Путин захочет помочь лидеру британской оппозиции Джереми Корбину завоевать побольше мест в Палате общин парламента, поскольку заинтересован в ослаблении Великобритании. "Путин, безусловно, обрадуется, если британская оборона ослабнет, британская внешняя политика станет менее активной, если мы обособимся от США", — заявил министр.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, возглавляющая правящую Консервативную партию, назначила досрочные парламентские выборы на 8 июня. Опросы общественного мнения показывают, что лейборист Корбин практически не имеет шансов на победу. По данным социологической службы ICM, представленным на этой неделе, за Консервативную партию готовы проголосовать 49 процентов избирателей, за Лейбористскую — 27 процентов.