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Ливан обвинил Израиль во взломе телефонной сети | Фото: Thinkstock13.05 10:12   MIGnews.com

Ливан обвинил Израиль во взломе телефонной сети

Министерство связи Ливана обвинило Израиль во взломе государственной телефонной сети.

Ведомство утверждает, что во время выступления лидера Хизбаллы Хасана Насраллы, около 10 тысяч гражданам Ливана поступил звонок, в котором электронный голос обвинил Насраллу в убийстве военного командира Хизбаллы Мустафы Бадра ад-Дина.

В прошлом году Ад-Дин погиб при странных обстоятельствах и речь Насраллы была посвящена ему.

По словам экспертов, звонки были сделаны из разных уголков мира. В министерстве добавили, что команда специалистов будет работать над предотвращением подобного рода атак.
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