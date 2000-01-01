13.05 10:12 MIGnews.com

Ливан обвинил Израиль во взломе телефонной сети

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Министерство связи Ливана обвинило Израиль во взломе государственной телефонной сети.Ведомство утверждает, что во время выступления лидера Хизбаллы Хасана Насраллы, около 10 тысяч гражданам Ливана поступил звонок, в котором электронный голос обвинил Насраллу в убийстве военного командира Хизбаллы Мустафы Бадра ад-Дина.В прошлом году Ад-Дин погиб при странных обстоятельствах и речь Насраллы была посвящена ему.По словам экспертов, звонки были сделаны из разных уголков мира. В министерстве добавили, что команда специалистов будет работать над предотвращением подобного рода атак.