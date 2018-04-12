Глава НАТО: в интересах России - изменить свое поведение
Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг заявил, что НАТО мировая общественность не снимет с России санкции и не выведет войска из восточной Европы до тех пор, пока РФ не пересмотрит свою внешнюю политику.
"Важно и дальше показывать Москве, что, если Россия будет себя вести так, как в Крыму, будет осуществлять кибератаки и нарушать международные нормы, это будет иметь последствия", - передали слова Столтенберга на RT.
Генсек НАТО обвинил российское правительство во вмешательстве во внутреннюю политику соседних стран, нарушения их государственного сувернитета, поддержке сирийского главы Башара Асада, совершении кибератак на правительственные органы европейских и американских стран, добавив, что уровень вооружения в России становится все опаснее.
Столтенберг подытожил, что Российская Федерация должна изменить свое отношение к внешней политике, иначе санкции не будут сняты, как не будут убраны войска с российской границы, добавив, однако, что участники НАТО настроены на открытый диалог с Кремлем: "Мы не хотим холодной войны".