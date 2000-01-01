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Мири Регев рассказала о больших политических амбициях | Фото:13.04 09:08   MIGnews.com

Мири Регев рассказала о больших политических амбициях

Министр культуры и спорта Мири Регев вчера в интервью Hadashot заявила, что хочет стать следующим премьер-министром Государства Израиль.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что Регев является близкой соратницей действующего премьера-министра Израиля.

В разговоре с журналистами Мири Регев отметила, что не будет претендовать на должность главы израильского правительства до того момента, пока ее занимает Биньямин Нетаниягу.

По словам Регев, Нетаниягу – "отличный премьер-министр".

Однако в беседе с журналистами министр подчеркнула, что пришло время, когда возглавить правительство Израиля должна женщина.

Издание отмечает, что Регев допустила некую неточность, заявив, что Израиль нуждается в женщине-премьере после семидесяти лет мужского правления. Таким образом, Мири Регев оставила без внимания премьерство Голды Меир в период с 1969 года по 1974 год.
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