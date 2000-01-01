Мири Регев рассказала о больших политических амбициях

Отметим, что Регев является близкой соратницей действующего премьера-министра Израиля.
В разговоре с журналистами Мири Регев отметила, что не будет претендовать на должность главы израильского правительства до того момента, пока ее занимает Биньямин Нетаниягу.
По словам Регев, Нетаниягу – "отличный премьер-министр".
Однако в беседе с журналистами министр подчеркнула, что пришло время, когда возглавить правительство Израиля должна женщина.
Издание отмечает, что Регев допустила некую неточность, заявив, что Израиль нуждается в женщине-премьере после семидесяти лет мужского правления. Таким образом, Мири Регев оставила без внимания премьерство Голды Меир в период с 1969 года по 1974 год.