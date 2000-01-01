Полиция подозревает Минздрав в коррупции

По данным издания, дело было начато по следам журналистского расследования, проведенного группой репортеров этого телеканала во главе с Хаимом Ривлиным.
Согласно информации издания, участникам журналистского расследования, "основавшим" фиктивную компанию по производству электронных сигарет, удалось через посредника выйти на заместителя гендиректора Минздрава профессора Итамара Груто, а затем и на самого министра здравоохранения Яакова Лицмана.
Агентство уточняет, что встречу с чиновниками помог им организовать Яаков Райниц, журналист газеты "Ха-Модиа" и один из людей, наиболее приближенных к помощнику министра Моти Бабчику.
Отмечается, что за организацию встречи Райниц взял с "бизнесменов" 2000 шекелей наличными.
Журналистам удалось запечатлить на камеру момент передачи денег, сообщает Hadashot TV.
По информации агентства, Лицман после трансляции сюжета заявил, что ничего не знал о подобных платежах и пообещал разобраться.