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Полиция подозревает Минздрав в коррупции | Фото:13.04 08:24   MIGnews.com

Полиция подозревает Минздрав в коррупции

Более года отдел полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией (Лахав 433) ведет дело в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Минздрава Израиля.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает Hadashot TV, передает The Times of Israel.

По данным издания, дело было начато по следам журналистского расследования, проведенного группой репортеров этого телеканала во главе с Хаимом Ривлиным.

Согласно информации издания, участникам журналистского расследования, "основавшим" фиктивную компанию по производству электронных сигарет, удалось через посредника выйти на заместителя гендиректора Минздрава профессора Итамара Груто, а затем и на самого министра здравоохранения Яакова Лицмана.

Агентство уточняет, что встречу с чиновниками помог им организовать Яаков Райниц, журналист газеты "Ха-Модиа" и один из людей, наиболее приближенных к помощнику министра Моти Бабчику.

Отмечается, что за организацию встречи Райниц взял с "бизнесменов" 2000 шекелей наличными.

Журналистам удалось запечатлить на камеру момент передачи денег, сообщает Hadashot TV.

По информации агентства, Лицман после трансляции сюжета заявил, что ничего не знал о подобных платежах и пообещал разобраться.
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