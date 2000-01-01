13.04 07:03 MIGnews.com

Слухи об интенсивных переговорах между Россией и США

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По сообщениям в международных СМИ, Соединенные Штаты до сих пор не приняли окончательного решения об атаке против режима Асада.Между тем, в социальных сетях усиленно муссируются слухи об “интенсивных контактах” между США и Россией. Переговоры были инициированы Россией. Президент России Владимир Путин якобы пытается убедить президента США Дональда Трампа не осуществлять крупномасштабной операции против Сирии.По другой версии, начавшиеся было переговоры между русскими и американцами “взорвались” и закончились очень плохо.Одновременно, известный журналист Майкл Вайс сообщил о том что президент Франции Эммануэль Макрон уволил военных советников, выступивших против ударов по Сирии. Американская пресса, между тем сообщает о том, что США на настоящий момент заняты “выбором целей”.