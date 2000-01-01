13.04 21:11 MIGnews.com
Греки отказываются от военных действий в Сирии
Греческие ВС отказались принимать участия в возможной военной операции в арабской стране, сообщил премьер Алексис Ципрас во время телефонной беседы с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Они обсудили последние события в Сирии. Ципрас осудил использование химоружия и подчеркнул необходимость усилий Евросоюза для обеспечения мирного урегулирования ситуации, пишет Kathimerini
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Ранее ФРГ сообщила, что не станет присоединяться к каким-либо ударам по Сирии в ответ на химатаку, в проведении которой обвиняют войска Асада. Аналогичное заявление сделали Италия и Нидерланды.
Как известно, Дональд Трамп призвал Российскую Федерацию быть готовой к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".
Великобритания готовится присоединиться к военным действиям США и распорядилась переместить подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.
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