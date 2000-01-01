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Греки отказываются от военных действиях в Сирии 13.04 21:11   MIGnews.com

Греки отказываются от военных действий в Сирии

Греческие ВС отказались принимать участия в возможной военной операции в арабской стране, сообщил премьер Алексис Ципрас во время телефонной беседы с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Они обсудили последние события в Сирии. Ципрас осудил использование химоружия и подчеркнул необходимость усилий Евросоюза для обеспечения мирного урегулирования ситуации, пишет Kathimerini.

Ранее ФРГ сообщила, что не станет присоединяться к каким-либо ударам по Сирии в ответ на химатаку, в проведении которой обвиняют войска Асада. Аналогичное заявление сделали Италия и Нидерланды.

Как известно, Дональд Трамп призвал Российскую Федерацию быть готовой к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

Великобритания готовится присоединиться к военным действиям США и распорядилась переместить подводные лодки ближе к Сирии на расстояние ракетного выстрела.
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