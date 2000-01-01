Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









WSJ: от уничтожений авиабаз Асада мало толку 13.04 20:16   MIGnews.com

WSJ: от уничтожений авиабаз Асада мало толку

Для американской стороны пока нет потребности осуществлять символический удар по арабской стране, ведь он подкрепит твит-угрозу Дональда Трампа России, которая была анонсирована в среду.

Вовсе незначительной будет и польза от уничтожения одной-двух авиабаз Башара Асада, ведь Россия, Иран и Сирия увидят это "дешевой платой" за свои действия в регионе в текущем году.

В материале The WSJ говорится, что в трудной ситуации, сложившейся в Сирии, важной задачей США является формулировка ответа, работающего на сдерживание.

Слово "сдерживание" – ключевое. Прошлогодний удар ракетами Tomahawk (по аэродрому Сирии в апреле 2017 – "24") мог быть фактором сдерживания, если бы после были приняты другие меры. Этого не случилось. Владимир Путин, Башар Асад и Али Хаменеи решили, что это был только жест, и продолжили действовать. Израиль понял, в чем разница и что поставлено на кон, поэтому боевые самолеты нанесли удары по военным целям в Сирии, направленные против Ирана и Хизбаллы.

Трампу лучше дать команде нацбезопасности и ее союзникам "время на формирование стратегии, которую признает мир долгосрочным обещанием сдерживания российской и иранской агрессии, а также атак Асада на своих же граждан.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:11
Греки отказываются от военных действий в Сирии
20:40
Пригород Парижа: еврея нашли мертвым в собственной квартире
20:09
Американский комик Уилл Феррел попал в серьезное ДТП
19:49
"Отрубить голову любому за израильский флаг в Курдистане"
18:35
ПА: в протестах пострадали 153 араба
17:59
Японец создал огромного аниме-робота
17:28
Эйфелева башня закрыта для туристов
16:58
Власти ПА: 30 арабов ранены в ходе беспорядков
16:31
СМИ пишут, что за Скрипалями РФ следила 5 лет
16:13
Палестинцы заявили о 27 пострадавших в протестах
16:09
ФРГ: есть доказательства использования химоружия в Сирии
15:45
Лапид: это не протест, а преступная организация
15:15
Беременную певицу застрелили за отказ выступать стоя
14:47
Скандальный комик сыграет израильского шпиона
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus