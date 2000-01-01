WSJ: от уничтожений авиабаз Асада мало толку

Для американской стороны пока нет потребности осуществлять символический удар по арабской стране, ведь он подкрепит твит-угрозу Дональда Трампа России, которая была анонсирована в среду.
Вовсе незначительной будет и польза от уничтожения одной-двух авиабаз Башара Асада, ведь Россия, Иран и Сирия увидят это "дешевой платой" за свои действия в регионе в текущем году.
В материале The WSJ говорится, что в трудной ситуации, сложившейся в Сирии, важной задачей США является формулировка ответа, работающего на сдерживание.
Слово "сдерживание" – ключевое. Прошлогодний удар ракетами Tomahawk (по аэродрому Сирии в апреле 2017 – "24") мог быть фактором сдерживания, если бы после были приняты другие меры. Этого не случилось. Владимир Путин, Башар Асад и Али Хаменеи решили, что это был только жест, и продолжили действовать. Израиль понял, в чем разница и что поставлено на кон, поэтому боевые самолеты нанесли удары по военным целям в Сирии, направленные против Ирана и Хизбаллы.
Трампу лучше дать команде нацбезопасности и ее союзникам "время на формирование стратегии, которую признает мир долгосрочным обещанием сдерживания российской и иранской агрессии, а также атак Асада на своих же граждан.