13.04 17:45 MIGnews.com

Израиль "более чем счастлив" решению ЮНЕСКО

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Дипломаты в ЮНЕСКО поприветствовали решение перенести на полгода рассмотрение двух антиизраильских резолюций, продвигаемых арабскими странами.Посол Израиля в ЮНЕСКО Кармель Шама-Коэн заявил, что настроение было торжественное "как на свадьбе" после того, как страны-члены достигли редкого компромисса по вопросу ближневосточного конфликта и "оккупированной Палестины".В интервью Associated Press Коэн отметил, что дипломаты договорились о твердой приверженности всех сторон совместной работе, в том числе и по палестино-арабскому конфликту.Другие дипломаты ЮНЕСКО заявили, что таким образом, они надеются на то, что данное решение поможет Израилю и США пересмотреть свои взгляды на ЮНЕСКО и отказаться от выхода из культурной организации.Это решение также приветствовала и новый генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азулай."Я приветствую дух диалога и ответственности, позволивший прийти к согласованному решению в рамках обсуждений Исполнительного совета по Ближнему Востоку. Дух диалога пока что не сломан", - цитирует Times of Israel слова бывшего министра культуры Франции.На этой неделе руководство Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отложило на шесть месяцев голосование сразу по двум резолюциям антиизраильского характера.Это означает, что голосование по таким резолюциям проведут в ходе следующей сессии ЮНЕСКО, то есть – в октябре этого года.