13.04 16:09 MIGnews.com
ФРГ: есть доказательства использования химоружия в Сирии
Немецкая власть будет делать все для сохранения политдавления на РФ, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Сейчас существуют "серьезные доказательства", указывающие на использование такого оружия вопреки международному праву.
Германия ведет диалог с американской стороной и другими союзниками о мерах в ответ на химическую атаку в Сирии, пишет Reuters
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В четверг, 12 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Берлин не будет участвовать в военных действиях против правительства Сирии в ответ на химатаку в городе Дума.
Как известно, 7 апреля сообщалось о подозрении на осуществление химатаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута). В результате нападения умерли 100 человек и еще более 1 тыс. пострадали.
Американский лидер объявил о возможности будущего ракетного удара по Сирии в ответ на атаку, несмотря на угрозы со стороны России сбивать умные ракеты.
Российская сторона привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а еще ударные силы ВС.
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