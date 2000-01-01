13.04 15:45 MIGnews.com

Лапид: это не протест, а преступная организация

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Лидер партии "Еш Атид", член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Яир Лапид прибыл на границу с Газой в пятницу, 13 апреля. Цель визита – увидеть своими глазами подстрекательские действия ХАМАСа, а также выразить поддержку жителям, проживающих в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа и военнослужащим ЦАХАЛа.В ходе своего визита депутат Кнессета заявил:"Уже третью неделю ХАМАС приводит к границе с Израилем жителей сектора. Мир должен знать, что это не гражданский протест, а преступная организация, которая использует женщин и детей в качестве живых щитов. Наши военнослужащие с честью справляются с ситуацией и противостоят террористам. Ни одна страна в мире не согласилась бы на то, что сотни активистов и пособников террора внезапно прорвутся на их территорию и нарушат суверенитет. Израиль ничем не отличается от остального мира, мы не допустим подобного развития событий, и ЦАХАЛ имеет право использовать свою военную силу для предотвращения этого. Я желаю жителям населенных пунктов, расположенных в районе сектора, провести спокойные выходные", - заявил в ходе визита Лапид.Ранее Яир Лапид в преддверии Дня Независимости, в рамках акции "Народ Израиля жив", проводимой "Еш Атид", встретился с активистами и членами партии, которые раздавали флаги и наклейки на перекрестке в окрестности сектора Газа."Активисты партии "Еш Атид", раздали десятки флагов и наклейки, на которых написано "Народ Израиля жив". Народ Израиля не только жив, но еще и гуляет, и получает удовольствие, а все благодаря нашим солдатам", - отметил Лапид.Напомним, что сегодня активисты и члены фракции провели акцию под названием "Народ Израиля жив", в рамках которой на 28 центральных перекрестках страны раздавали флаги Израиля и наклейки для машин.