Израиль обвиняют в выдаче фальшивых виз

Визы, выданные Израилем, предположительно, от имени правительства Уганды, африканским нелегальным мигрантам, которые должны вскоре покинуть израильскую территорию, не являются настоящими.
Об этом свидетельствует доклад, обнародованный сегодня, сообщает в пятницу, 13 апреля "Гаарец", передает The Times of Israel.
По данным издания, поддельные документы были представлены государством вниманию Высшего суда справедливости в защиту правительственного плана, предусматривающего масштабную депортацию нелегалов, прибывших в Израиль, в основном, из Эритреи и Судана, в третьи страны.
В докладе говорится, что чиновники из Уганды, увидевшие бумаги, заявили, что речь идет о подделке.
Также сообщается, что редакции "Гаарец" удалось получить образец настоящего документа, который не имеет ничего общего с бланками, выдаваемыми нелегалам для депортации.