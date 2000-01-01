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Израиль обвиняют в выдаче фальшивых виз | Фото:13.04 13:08   MIGnews.com

Израиль обвиняют в выдаче фальшивых виз

Визы, выданные Израилем, предположительно, от имени правительства Уганды, африканским нелегальным мигрантам, которые должны вскоре покинуть израильскую территорию, не являются настоящими.

Об этом свидетельствует доклад, обнародованный сегодня, сообщает в пятницу, 13 апреля "Гаарец", передает The Times of Israel.

По данным издания, поддельные документы были представлены государством вниманию Высшего суда справедливости в защиту правительственного плана, предусматривающего масштабную депортацию нелегалов, прибывших в Израиль, в основном, из Эритреи и Судана, в третьи страны.

В докладе говорится, что чиновники из Уганды, увидевшие бумаги, заявили, что речь идет о подделке.

Также сообщается, что редакции "Гаарец" удалось получить образец настоящего документа, который не имеет ничего общего с бланками, выдаваемыми нелегалам для депортации.


Согласно информации издания, суд обязал правительство представить окончательную версию своего миграционного плана, касающегося депортации нелегалов, не позже двенадцати часов дня в воскресенье.
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