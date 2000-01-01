Трамп проводит разведку перед нападением на Сирию

Президент США Дональд Трамп изучает информацию разведки, прежде чем начать операцию по захвату Сирии.
"Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не принято. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнёрами. Президент поговорит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сегодня вечером", - сообщила агентству RT пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Стало известно о американских разведывательных самолетах, которые ночью 13 апреля вели наблюдение за территорией, где расположены аэропорт Хеймим и военно-морской флот России.
Также сегодня, 13 апреля в Нью-Йорке будет созвано заседание Совбеза ООН под названием «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке», которое организовано по инициативе России.