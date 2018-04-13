Крупнейшая ударная группа США направляется к Сирии
По сообщению британской газеты The Times, крупнейшая американская морская и авиационная группировка с момента вторжения в Ирак в 2003 году выдвигается к берегам Сирии.
Сообщение об этом появились на фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Тереза Мэй договорились о совместной реакции на химические атаки в городе Дума.
Минувшей ночью Трамп и Мэй выпустили совместное заявление, в котором обещают “предотвратить любое дальнейшее использование химического оружия режимом Асада”.
Британские подлодки, оснащенные крылатыми ракетами, выдвинуты к берегам Сирии.
Британские СМИ утверждают, что удар по Сирии возможен уже в ближайшие выходные - до того, как британский парламент вернется с пасхальных каникул в понедельник, 16 апреля.
Американцы мобилизовали в Средиземном море и Персидском заливе 10 военных кораблей и две субмарины.
Ракетный эсминец USS Donald Cook несет на борту 60 крылатых ракет Tomahawk и уже вышел на огневые позиции.
В состав ударной авианосной группы входит атомный авианосец Harry S Truman с 90 боевыми самолетами на борту и пятью кораблями поддержки. Подлодки класса Ohio несут на борту по 154 крылатых ракеты Tomahawk каждая. В восточном Средиземноморье также находится французский фрегат Aquitaine с 32 ракетами на борту.
Несмотря на неопределенность последних заявлений президента Дональда Трампа, обе стороны готовятся к масштабному военному столкновению, от которого могут пострадать не только Сирия, но и другие государства региона, в первую очередь - Израиль. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Столкновение Соединенных Штатов и России: последствия для Израиля".