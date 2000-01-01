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Гондурас планирует открыть свое посольство в Иерусалиме | Фото:13.04 11:47   MIGnews.com

Гондурас планирует открыть свое посольство в Иерусалиме

Национальный конгресс Гондураса принял резолюцию, содержащую призыв к перемещению дипломатического представительства этого государства в Израиле, пока что работающего в Тель-Авиве, в столичный Иерусалим.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что, несмотря на то, что эта резолюция не является обязательной к исполнению МИДом, она была принята уже после того, как президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес был вынужден отменить посещение Израиля в его семидесятый по счету День независимости.

Напомним, что также президент Гондураса отказался от предложенного ему участия в церемонии зажжения факелов на горе Герцля.

Гондурас является всего одной из восьми стран мира, проголосовавших против резолюции ООН, осуждающей решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Издание уточняет, что другие страны, выступившие против принятия документа, - Гватемала, Маршалловы острова, Израиль, Микронезия, Науру, Палау и Того.
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