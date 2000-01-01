ЮНЕСКО не будет принимать антиизраильские резолюции

По данным издания, решение пока что не ставить на голосование резолюции, касающиеся Газы и Иерусалима, было принято по итогам переговоров при участии израильской делегации и представителей арабских стран, настаивавших на принятии двух документов.
Согласно информации издания, голосование по таким резолюциям проведут в ходе следующей сессии ЮНЕСКО, то есть – в октябре этого года.
Отмечается, что это решение приветствовалось недавно назначенным генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.
На своей странице в Twitter она написала, что "соглашение между народами ознаменовало новую эру для международного органа".
"Этот дух консенсуса открывает новую позитивную динамику в рамках ЮНЕСКО. Я благодарю все делегации, которые работали в этом направлении, в частности представителей делегаций палестинских, израильских, иорданских, американских и европейских стран", - добавила Азулай.