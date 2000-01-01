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ЮНЕСКО не будет принимать антиизраильские резолюции | Фото:13.04 11:24   MIGnews.com

ЮНЕСКО не будет принимать антиизраильские резолюции

На этой неделе руководство Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отложило на шесть месяцев голосование сразу по двум резолюциям антиизраильского характера.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, решение пока что не ставить на голосование резолюции, касающиеся Газы и Иерусалима, было принято по итогам переговоров при участии израильской делегации и представителей арабских стран, настаивавших на принятии двух документов.

Согласно информации издания, голосование по таким резолюциям проведут в ходе следующей сессии ЮНЕСКО, то есть – в октябре этого года.

Отмечается, что это решение приветствовалось недавно назначенным генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай.

На своей странице в Twitter она написала, что "соглашение между народами ознаменовало новую эру для международного органа".

"Этот дух консенсуса открывает новую позитивную динамику в рамках ЮНЕСКО. Я благодарю все делегации, которые работали в этом направлении, в частности представителей делегаций палестинских, израильских, иорданских, американских и европейских стран", - добавила Азулай.
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