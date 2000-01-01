13.04 10:02 MIGnews.com

Лавров после встречи с Тиллерсоном понимают друг друга лучше

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Москва готова возобновить действие меморандума России и США о предотвращении инцидентов в Сирии. Такое заявление прозвучало по итогам встречи Сергея Лаврова и Рекса Тиллерcона. Это будет возможно, если стороны подтвердят изначальную цель действий американской авиации и ВКС России. Речь идет о борьбе с террористическими группировками ИГ и "Джабхат ан-Нусра".Это аншлаг — столько журналистов пришло на пресс-конференцию Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. Открытая часть переговоров была краткой, но все же дипломаты задали вектор, в котором проходила дальнейшая беседа.По сравнению с первой февральской встречей в Бонне, она была почти закрыта для СМИ, но в Москве протокольную съемку продлили. На вопросы-выкрики американских журналистов дипломаты не реагировали. Разве что на правах хозяина встречи Лавров пожурил гостей: "Кто учил вас манерам".На пресс-конференции только камер — более двадцати, журналисты не умещаются в одном зале. Дипломаты сообщают, что задача номер один — восстановить доверие. Создадут рабочую группу по проблемам двусторонних отношений.Что касается Сирии, на вопрос о риторике Вашингтона и сравнениях президента Асада с животным и Гитлером Тиллерсон прямо не отвечает. Якобы у США есть данные о пятидесяти случаях применения химоружия сирийскими властями, но ссылки на источник не приводит.Российский министр обращает внимание, что об атаках судят по дистанционным показаниям. Нужно установить истину через механизмы ООН и Организации по запрещению химического оружия.О встрече с президентом Путиным известно немного, хотя говорили без камер полтора-два часа. США настаивают, что места Асаду в политическом будущем Сирии нет, "мир не примет".При этом глава МИД России Сергей Лавров подчеркивает — дело не в личностях, лидеров уже убирали извне — ничего хорошего, список стран известен. Решать должен не мир, а сирийцы.Радует одно — новый глава Госдепа все же называет Россию союзником по Сирии. А санкции не обсуждали. Впрочем, оценки Тиллерсона о том, что хорошо и плохо — непредсказуемы. Например, кибервмешательство — если в ход выборов в США — плохо. Хотя доказательств нет. А если в ядерные программы Ирана и Северной Кореи — нормально.Рекс Тиллерсон немногословен, но тем сложнее его понять. Хотя, российский министр и говорит — "теперь, после встречи, понимаем друг друга лучше".Свежих подтверждений нет, но раньше Владимир Путин заявил, что первая встреча с Дональдом Трампом может пройти на полях саммита двадцатки в июле.