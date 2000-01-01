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flickr 13.04 09:11   MIGnews.com

Решение КНР не блокировать резолюцию по САР - победа Трампа

Решение Китая воздержаться от голосования по сирийской резолюции в Совете безопасности ООН - "огромная" дипломатическая победа Трампа.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в эфире телеканала Fox. До этого Пекин, как правило, голосовал против резолюций, которые не поддерживала РФ.

На данный момент Сирию поддерживает лишь небольшая группа стран, которые, за исключением России, представляют собой несостоявшиеся государства, добавил представитель Спайсер.

В среду, 12 апреля на рассмотрение Совета безопасности ООН был внесен проект резолюции по химической атаке в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли около 90 человек.

Принятие проекта заблокировала Москва. Против выступила также Боливия. От голосования воздержались Китай, Эфиопия и Казахстан. Еще 10 членов Совета Безопасности поддержали документ, пишет Би Би Си.
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