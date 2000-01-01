13.04 09:17 MIGnews.com

Генсек ООН перевел главу миссии по химоружию на другой пост

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Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил главу миссии по расследованию случаев применения химоружия в Сирии Вирджинию Гамба спецпредставителем по вопросам детей в вооруженных конфликтах, передает РИА Новости.Кто заменит Гамбу, пока не известно, но ближайшие несколько недель она будет работать в прошлой должности. Миссия по расследованию применения химоружия в Сирии была создана в сентябре прошлого года.В Минобороны РФ сообщили, что на прошлой неделе сирийская авиация нанесла удары по крупному складу боевиков на окраине города, где располагался цех по производству химоружия. США и Франции подготовили проект резолюции Совбеза ООН, которую в МИД РФ назвали полностью сфальсифицированной. В четверг Россия представила собственную резолюцию.