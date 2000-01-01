13.04 08:15 MIGnews.com

Сирия готова допустить следователей ОЗХО на авиабазу Шайрат

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Сирия готова допустить на авиабазу Шайрат экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы проверить, хранился ли на ней зарин. Данный нервно-паралитический газ, как утверждают страны Запада, применялся в ходе атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля.Как рассказал на заседании Совета Безопасности ООН в среду, 12 апреля, постоянный представитель Сирии при всемирной организации Башар Джаафари, Дамаск направил письмо гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмджю. В послании Дамаск просит "направить беспристрастную и профессиональную миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат", чтобы установить, что именно произошло.По словам Джаафари, Сирия подчеркивает готовность обеспечить доступ миссии на авиабазу Шайрат, чтобы установить, хранился ли там зарин. При этом для доступа на место происшествия в Хан-Шейхуне экспертам ОЗХО понадобятся гарантии безопасности от "Джебхат ан-Нусры" и других террористических группировок, действующих в этом районе, а также "стран, которые оказывают им поддержку".Россия 12 апреля заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции, обязывающего Дамаск передать ОЗХО всю информацию о полетах авиации 4 апреля, а также предоставить доступ на авиабазы, которые могли использоваться для нанесения удара по Хан-Шейхуну.Как заявил Джаафари, правительство Сирии "как никто другой" заинтересовано в том, чтобы пролить свет на то, что произошло в Хан-Шейхуне. В то же время он выступил против принятия "проектов резолюций с очень коварными формулировками, которые предвосхищают результаты любых расследований" и нацелены на то, чтобы "заранее обвинить сирийское правительство" в противоправных действиях. Сирийский постпред поблагодарил Россию за то, что она наложила вето на документ.Тем временем, заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что ОЗХО и другие международные профильные организации не предприняли никаких усилий по расследованию инцидента с предполагаемой химатакой 4 апреля в сирийском Идлибе, и это вызывает чрезвычайную озабоченность. "Миссия ОЗХО по установлению фактов настроена, как обычно — работать в дистанционном режиме", — сказал Сафронков.В применении химического оружия в Идлибе Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии, после чего США, не приведя никаких доказательств и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли по сирийской базе Шайрат удар крылатыми ракетами. По сообщению Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.