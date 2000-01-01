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`Религиозный сионизм хуже `Хизбаллы` 13.04 07:22   MIGnews.com

"Религиозный сионизм хуже "Хизбаллы"

Публикация статьи Йоси Кляйна под таким названием в газете Гаарец породила настоящий шторм в политической системе Израиля.

Кляйн сообщил читателям издания следующее: “Национально-религиозное движение опасно. Опаснее “Хизбаллы”, опаснее водителей в автомобильных терактах, опаснее детей с ножницами. Арабов можно нейтрализовать, но этих - нет”.

Кляйн спрашивает себя и тут же отвечает: “Чего они хотят? - Править страной и очистить ее от арабов”.

Кляйн также пишет: “Легко купить их голоса. Дайте им фонды и купите их, выделите им бюджеты и купите их, позвольте им трансфер и они будут вашим навсегда. Они лояльны тем, кто дает, они поддержат драконовские законы о средствах массовой информации и социальных сетях, они поддержат свинские варианты разработки месторождений газа, они поддержат вас в БАГАЦ”.

Премьер-министр Нетаниягу немедленно отреагировал на своей страничке в facebook: “Статья отвратительна. Национально-религиозная община - соль земли, ее сыны и дочери служат в армии и несут национальную службу. Я горжусь ими, также, как остальными гражданами страны. Гаарец должен извиниться”.

Издатель Гаарец Амос Шокен заявил, что написал нечто подобное шесть лет назад и не понимает возбуждения, “подобного возбуждению собачек Павлова”, охватившего публику в связи со статьей Кляйна.

Министр образования Нафтали Беннет заявил: “Не национально-религиозное движение, ни лефтисты, ни арабы не заслужили, чтобы о них писали подобное. До того,как прольется кровь, Гаарец - остановись!”

Лидер Еш Атид Яир Лапид назвал публикацию ”антисемитской”, задавая риторический вопрос о том как национально-религиозная община может быть опаснее террористической группы.
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