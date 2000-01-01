13.04 21:37 MIGnews.com

Меркель признала, что мигранты несут с собой терроризм

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На фоне очередного теракта в Европе, жертвой которого на этот раз стали жители и гости шведского Стокгольма, канцлер Германии Ангела Меркель наконец-таки признала, что нет сомнений в том, что некоторые из прибывающих мигрантов являются террористами."Много кто убежден в том, что приток беженцев сделал нашу страну менее безопасной. Несомненно, среди столь многих людей, которые искали убежища в нашей стране, также были и те, кто стал объектом внимания органов безопасности. Мы не должны забывать и то, что наша страна уже была объектом внимания исламского терроризма еще до того, как к нам пришли беженцы", - заявила Меркель в интервью газете Funke.Журналисты также спросили ее, стоит ли на фоне терактов в Стокгольме, Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине "воспринимать террор частью жизни мультикультурных обществ", на что канцлер поспешно заверила, что Германия мириться с подобным не станет."Мы решим проблему террора. Мы осознаем угрозы, стоящие перед нами, как и перед многими другими государствами, и сделаем все, что в нашим силах, чтобы обеспечить безопасность граждан в условиях свободы в тесном сотрудничестве федеральных и государственных органов власти. Мы выделили еще больше сотрудников и ресурсов для поддержания безопасности. В случае необходимости, мы примем и необходимые законы", - заверила она.