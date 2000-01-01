14.04 07:19 MIGnews.com

НАТО: отношения с РФ станут главной темой майского саммита

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил необходимость выстраивания дальнейших связей с Россией. Именно это станет основной темой саммита НАТО, который состоится в Брюсселе в мае, сообщил он, выступая в Университете имени Джорджа Вашингтона в Вашингтоне."Это будет основной вопрос, который мы будем обсуждать, когда НАТО встретится в мае в Брюсселе", – подчеркнул Столтенберг.Североатлантический альянс стремится "сократить напряженность и найти пути совместного существования" с Россией, сказал глава альянса. Этот вопрос он уже обсудил 12 апреля на встрече с Дональдом Трампом "и его командой, занимающейся вопросами безопасности". Белый дом подтвердил, что Трамп примет участие в саммите 25 мая в столице Бельгии.Столтенберг вновь заявил, что НАТО не стремится к "новой холодной войне" и "гонке вооружений" с Россией.