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Признавать Палестину еще рано | Фото: Ecole polytechnique Université Paris-Saclay/Flickr13.04 21:06   MIGnews.com

"Признавать Палестину еще рано"

Независимый кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон считает, что время международного признания независимого Палестинского государства еще не пришло. Об этом 39-летний фаворит президентской гонки заявил в интервью парижской еврейской радиостанции "Радио J".

"Ключевым вопросом является признание в регионе двух государств на фоне сбалансированной дипломатической работы для построения мира. Если Франция пойдет по пути одностороннего признания Палестины, мы внесем вклад в дисбаланс и ослабим способность Франции играть роль в установлении региональной стабильности и в решении этого конфликта. Вот почему я вложу всю свою энергию в сотрудничество с целью создания атмосферы, которая привела бы нас к мирному соглашению", - сказал экс-министр Макрон.

Он напомнил о линии своей будущей политики, согласно которой Франция будет другом Государства Израиль и его партнером по безопасности.

"Мы всегда будем в этом лагере. В то же время Франция с самого начала всегда была за признание двух государств. И я хотел бы продвинуться вперед в вопросах признания двух государств и усилий по умиротворению региона", - добавил он.

В этом контексте он раскритиковал политику премьер-министра Нетаниягу, которую он назвал "бесполезной", так как расширение поселений "не поспособствует ни умиротворению региона, ни стабилизации конфликта".

"Его политика не увеличивает общественную безопасность", - считает Макрон.
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