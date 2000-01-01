13.04 21:06 MIGnews.com

"Признавать Палестину еще рано"

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Независимый кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон считает, что время международного признания независимого Палестинского государства еще не пришло. Об этом 39-летний фаворит президентской гонки заявил в интервью парижской еврейской радиостанции "Радио J"."Ключевым вопросом является признание в регионе двух государств на фоне сбалансированной дипломатической работы для построения мира. Если Франция пойдет по пути одностороннего признания Палестины, мы внесем вклад в дисбаланс и ослабим способность Франции играть роль в установлении региональной стабильности и в решении этого конфликта. Вот почему я вложу всю свою энергию в сотрудничество с целью создания атмосферы, которая привела бы нас к мирному соглашению", - сказал экс-министр Макрон.Он напомнил о линии своей будущей политики, согласно которой Франция будет другом Государства Израиль и его партнером по безопасности."Мы всегда будем в этом лагере. В то же время Франция с самого начала всегда была за признание двух государств. И я хотел бы продвинуться вперед в вопросах признания двух государств и усилий по умиротворению региона", - добавил он.В этом контексте он раскритиковал политику премьер-министра Нетаниягу, которую он назвал "бесполезной", так как расширение поселений "не поспособствует ни умиротворению региона, ни стабилизации конфликта"."Его политика не увеличивает общественную безопасность", - считает Макрон.