13.04 16:30 MIGnews.com

Асад: У нас нет химоружия, США подставили Сирию

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У сирийских властей нет химического оружия, рассказал в интервью агентству AFP заявил президент Башар Асад, обвинив Вашингтон в инсценировке химатаки на позиции сирийских мятежников Идлибе."Утверждения, что власти Сирии причастны к химической атаке, полностью сфабрикованы. Возникает впечатление, что Соединенные Штаты, являющиеся пособниками террористов, инсценировали всю эту историю, чтобы создать предлог. Мы больше не располагаем химическим оружием. Несколько лет назад мы отказались от всех наших запасов. Даже если бы такое оружие у нас было, мы бы никогда им не воспользовались", - сказал президент Сирии.Башар Асад также подчеркнул, что расследование предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб должно быть беспристрастным.