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13.04 20:08   MIGnews.com

Израиль: Пройти проверку станет проще

Проверки на право получения помощи по санитарному уходу являются одними из наиболее унизительных для пожилых людей, обычно страховые компании делают все возможное, чтобы претендент был признан не имеющим права на ее получение. Проверки проводятся подрядчиками, которые получают оплату от страховых компаний и, соответственно, находятся в конфликте интересов. Физическое состояние человека оценивается по пяти параметрам – способен ли он самостоятельно вставать, одеваться, мыться, есть и ходить. Невозможность выполнить любые три из этих пяти наборов действий дает право на получение страховки по уходу. Затем проводится проверка умственных способностей, все результаты, по сути, зависят от позиции проверяющего, и если он не объективен, то шансу претендента пройти проверку значительно снижаются.

 Чтобы положить конец беспределу, министр финансов Моше Кахлон и инспектор рынка страхования Дорит Селингер утвердили новые инструкции, призванные существенно облегчить положение людей, вынужденных проходить проверки, связанные со страхованием по санитарному уходу. Страховые компании будут обязаны принимать в расчет проверки, проведенные Институтом национального страхования.

При наличии подробной информации, предоставленной Битуах Леуми, страховая компания будет обязана принять ее и не будет иметь права на апелляцию. Если проверка еще не была проведена, то страховая компания имеет право на проведение собственной проверки, но при помощи независимых медиков, а не нанятых самой страховой компанией, как это делается сегодня. Новые инструкции устанавливают жесткие сроки, в течение которых должен быть проведен процесс рассмотрения страхового иска. Кроме того, страховая компания получит право потребовать от претендента всего два документа: заявление о подаче страхового иска и заявление об отказе от врачебной тайны.
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