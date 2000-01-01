13.04 18:05 MIGnews.com

Израиль: Тяжело поступить не только на медицинский

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Центральное статистическое бюро опубликовало данные относительно требований, которым необходимо соответствовать при поступлении на тот или иной факультет в высших учебных заведениях. Как показывают результаты, наиболее высокие требования выдвигается к претендентам на учебу на факультетах общей терапии, экономики и политологии, нейронауки и комбинированной программы по изучению философии.Чтобы поступить на факультет общей терапии, необходимо получить 725 баллов на психометрическом экзамене, комбинированная программа по изучению философии требует 710 баллов, факультет нейронауки — 694 балла. Что поступить на факультет физики необходимо получить не менее 682 баллов на психометрическом экзамене, начать учиться на факультете биомедицинской инженерии можно только получив не менее 679 баллов, чтобы стать стоматологом требуется не менее 675 баллов.Статистика показывает, что за последний год значительно снизилось количество желающих учиться в университетах — до 31 тысячи претендентов — по сравнению с количеством желающих учиться в академических колледжах — 45,1 тысяч претендентов.Между 2014 и 2015 годами выросло количество претендентов, которые были не приняты на учебу в университетах — с 22,3% до 25% и это по сравнению со снижением количества студентов, не поступивших в колледж (с 21% до 15%). Следует отметить, что выбор факультетов в университетах вдвое превышает выбор в колледжах, но количество мест на факультетах юриспруденции и управления бизнесом в колледжах превышает количество мест на аналогичных факультетах в университетах.Существует значительная разница между университетами и колледжами в средней оценке психометрического экзамена для тех, кто получает приоритет при поступлении: 617 баллов в университетах по сравнению с 517 баллами в колледжах. На факультете биологии наблюдается особо значительный разрыв — 157 баллов.По данным ЦСБ, 54,7% претендентов на поступление в университет являлись представительницами слабого пола. В колледжах процент женщин среди претендентов достигает 57,6%. Особым спросом у слабой половины пользуются факультеты исследовательской педагогики, специальной педагогики, истории искусства, различных направлений дизайна, физиотерапии, фармацевтическая инженерия. Мужчины стремятся на инженерные факультеты машиностроения, электрики и электроники.