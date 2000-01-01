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Генштаб Сирии: Запад разбомбил склад химоружия ИГ 13.04 14:36   MIGnews.com

Генштаб Сирии: Запад разбомбил склад химоружия ISIS

Международная коалиция нанесла удар по складу химического оружия террористов “Исламского государства” в Дейр-Эз-Зоре. В результате погибли сотни человек, в том числе мирные жители, сообщает сирийский Генштаб агентству SANA.

По данным СМИ, люди погибли и пострадали от отравляющих веществ. Точное количество погибших не уточняется.

Ранее, ссылаясь на “различные источники”, президент России Владимир Путин рассказывал о новых химических атаках, готовящихся в Сирии.

Комментируя химическую атаку в сирийском Идлибе, глава российского государства выделил две основным версии произошедшего. Первой версией президент назвал удар авиации Сирийской Арабской Республики (САР) по подпольному цеху с отравляющими веществами. Второй причиной, по словам российского лидера, может быть "просто постановка, то есть провокация". При этом он подчеркнул, что Москва не станет предпринимать какие-либо шаги против официальных властей Сирии без тщательной проверки произошедшего.

4 апреля в населенном пункте Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами. В результате химатаки, по разным данным, погибли более 80 человек, не менее 500 пострадали.
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