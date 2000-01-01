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kremlin.ru 13.04 15:16   MIGnews.com

Песков: оценка ЕСПЧ о событиях в Беслане неприемлема

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с решением ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане в 2004 году.

По его словам, заявления о том, что Россия не приняла достаточно мер для предотвращения теракта, являются абсолютно неприемлемыми.

“Вот эти формулировки, чисто гипотетические рассуждения, они вряд ли здесь приемлемы”, — добавил Песков.

При этом он заверил, что Россия предпримет все необходимые правовые действия в связи с решением ЕСПЧ.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию истцам по делу о теракте в Беслане. Сумма компенсации составила €2 млн 955 тыс., а также €88 тыс. на покрытие судебных расходов.
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