13.04 15:16 MIGnews.com

Песков: оценка ЕСПЧ о событиях в Беслане неприемлема

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с решением ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане в 2004 году.По его словам, заявления о том, что Россия не приняла достаточно мер для предотвращения теракта, являются абсолютно неприемлемыми.“Вот эти формулировки, чисто гипотетические рассуждения, они вряд ли здесь приемлемы”, — добавил Песков.При этом он заверил, что Россия предпримет все необходимые правовые действия в связи с решением ЕСПЧ.Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию истцам по делу о теракте в Беслане. Сумма компенсации составила €2 млн 955 тыс., а также €88 тыс. на покрытие судебных расходов.