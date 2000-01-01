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YouTube 13.04 12:52   MIGnews.com

Сирия – ООН: Израиль напрямую поддерживает ISIS

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джафари обвинил Государство Израиль в поддержке террористической организации "Исламское Государство". В частности он говорил о поддержке ISIS Израилем в Сирии.

Аль-Джафари заявил, что Еврейское Государство косвенно, но существенно помогло одной из самых злонамеренных террористических группировок в регионе. Он также отметил, что Израиль напрямую поддержала джихадистскую организацию в бомбардировках позиций армии режима Асада.

С таким противоречивым заявлением Башар аль-Джафари выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященному обсуждению ситуации в Сирии.

"Прямая израильская поддержка боевиков ISIS в нападении на сирийские правительственные военные объекты в Пальмире 17 марта 2017 года добавила огня и ухудшила ситуацию", - подчеркнул Аль-Джафари, ссылаясь на последний удар ВВС Израиля по позициям "Хизбаллы" в Сирии.

Напомним, что 17 марта 2017 года израильские ВВС атаковали в Сирии автоколонну, которая перевозила партию оружия для террористической организации "Хизбалла".
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