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kremlin.ru 13.04 14:05   MIGnews.com

Лаврову понравился проведенный с Тиллерсоном день

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о дне визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, передает ТАСС.

“Мне понравилось, как мы провели вчерашний день, прежде всего очень важный разговор был у президента (России Владимира Путина), продолжавшийся около двух часов, а также (были) наши переговоры до встречи в Кремле. После пресс-конференции мы, кстати, около часа неформально поговорили о том, какие возникают возможности”, — сказал Лавров.

При этом, по его словам, результаты переговоров смогут проявиться нескоро.

“Наверное, нескоро будут результаты переговоров. Но по крайней мере в оперативном плане мы договорились установить диалог по целому ряду важных вопросов, в том числе по инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией в двусторонних отношениях, а также (это) механизмы по вопросам, связанным с выполнением существующих между нами договоров в военно-политической сфере и механизмы, которые призваны сближать или лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего в отношении сирийского урегулирования” , - сказал Лавров.

Ранее глава МИД России подчеркнул важность исторических уроков по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
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