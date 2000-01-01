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КНР: сила не решит проблему Северной Кореи | Фото: Thinkstock13.04 11:52   MIGnews.com

КНР: сила не решит проблему Северной Кореи

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в четверг, 13 апреля, что военная сила не сможет разрешить ситуацию на Корейском полуострове. Он также отметил, что ожидает появления возможности вернуться к переговорам в условиях нынешней напряженности на полуострове.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась после встречи с министром иностранных дел ПА в Пекине, Ван И также заявил, что тот, кто спровоцировал нынешнюю ситуацию в Северной Кореи, должен взять на себя историческую ответственность за это.
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