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Йоси Кляйн: мне не за что извиняться 13.04 10:28   MIGnews.com

Йоси Кляйн: мне не за что извиняться

Журналист издания Гаарец Йоси Кляйн, опубликовавший статью “Религиозные сионисты хуже “Хизбаллы” отреагировал на поднявшуюся политическую бурю.

Кляйн заявил: “Я не вижу, почему я должен извиняться, здесь нет никакого антисемитизма, я сказал, что мы можем победить “Хизбаллу”.

Кляйн сообщил: “Это мое мнение об образовании, именующем себя религиозным сионизмом, Еврейским Домом, поселенцами и всеми, кто с ними связан. Я счастлив, что осуждения раздаются со всех концов политического спектра”.

В интервью радиостанции Галей ЦАХАЛ Кляйн заявил: “В тот момент, когда кто-то называет меня антисемитом, и полагает, что само название сатьи - антисемитское, мне больше не о чем больше говорить. Наконец-то Яир Лапид и Аелет Шакед нашли общий знаменатель”.
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