13.04 10:35 MIGnews.com

Сафронков отчитал постпреда Великобритании

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"Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь?" — самые цитируемые сейчас слова из эмоционального выступления российского представителя в Совбезе ООН. Россия заблокировала проект резолюции по химатаке в провинции Идлиб. Позицию Москвы поддержала Боливия, три страны — среди них Китай — воздержались. Обсуждали и мирный процесс. Как заявил зампостпреда России Владимир Сафронков, оппозиция срывает переговоры, чтобы успеть получить военное преимущество. И все это не без поддержки внешних сил, в первую очередь, Британии. Сафронков, не сдерживаясь в выражениях, отчитал постпреда Мэттью Райкрофта, обращаясь к нему на ты. Что, впрочем, при переводе на английский сложно уловитьСреди авторов проекта резолюции по Сирии были США, а потому во время голосования "за" поднимается лес рук. Согласны сразу 10 членов Совета Безопасности. Китай, который до этого шесть раз голосовал против, на этот раз воздержался. Но против Россия, а это значит вето.О том, что в таком виде резолюция не устраивает Москву и не пройдет, западным постпредам было понятно изначально. Тем не менее, проект документа решили вынести на голосование и тем самым создали медиа-эффект, мол, в очередной раз Россия накладывает вето, когда речь о Сирии. При этом найти приемлемый вариант компромисс никто особо и не пытался.Формально западный проект резолюции призывал к расследованию предполагаемой химической атаки. На деле даже не требовал выезда экспертов на место происшествия. Зато в текст включили угрозу наложить на Дамаск санкции и даже применить против Сирии военную силу. Из-за позиции России особенно сокрушался представитель Великобритании."Репутация России во всем мире отравлена ее токсичным союзом с Асадом. Она предпочла примкнуть к кровавому, варварскому преступнику, а не к своим международным партнерам", — заявил Мэттью Райкрофт, постоянный представитель Великобритании в Совбезе ООН."Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь! Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому… Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза отводишь? Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе", — парировал зампостпреда России Владимир Сафронков.Разделения на "вы" и "ты" в английском языке нет. Тем не менее, Райкрофт, который слушал речь Сафронкова в переводе, все же заметно занервничал. Его выпады в адрес России не остались без ответа."Российская инициатива в 2013 году по изъятию сирийского химического оружия обернулась крахом, а гордость России – переговорный процесс в Астане – окончился унижением", — сказал Мэттью Райкрофт, постоянный представитель Великобритании в Совбезе ООН."А вы что для этого сделали, для прекращения огня? Обслуживаете интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке, теракты совершают в православных соборах в Вербное Воскресенье? Вы о них заботитесь? Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях. Не смей оскорблять Россию больше!" – заявил зампостпреда России Владимир Сафронков.На пресс-конференции с генсеком НАТО Дональд Трамп заявил, что не удивлен результатами голосования в Совбезе. Тем не менее, нацелен на поиск решений."Я скоро поговорю с Рексом Тиллерсоном. Думаю, у него была очень успешная встреча в России, посмотрим на конечный результат — это самое главное, а не слова. Судя по тому, что я слышал, дела идут хорошо, лучше, чем ожидалось. Как мы уже говорили, было бы хорошо, если бы НАТО и наша страна поладили бы с Россией. Сейчас мы вообще не ладим. Наши отношения возможно на самой низкой точке за все время. К этому долго шло. Посмотрим, что будет. Путин лидер России, Россия сильная страна. Мы — очень, очень сильная страна", — сообщил президент США Дональд Трамп.Трамп, который отдавал приказ бомбить авиабазу Шайрат "Томагавками", вдруг призвал всех набраться терпения. Ход сделала и Сирия: Дамаск готов допустить на аэродром специалистов Организации по запрещению химического оружия, чтобы убедились, что его там нет и не было. Теперь слово за Западом, нужно добиться гарантий безопасности для международных экспертов в месте предполагаемой химатаки в Хан-Шейхуне. Только вот контролирует эту местность "Ан-Нусра" (запрещена на территории